«Мумий Тролль» показал клип «Пломбир»

Автор сценария и режиссёр Савва Савельев:

"Песня очень красивая, трогательная, зимняя. Для видео мы придумали историю о том, как ребёнок ищет друзей и попадает на инопланетную фабрику, где добрые гуманоиды готовят новогодние подарки для землян. В одной версии песню исполняет Илья Лагутенко, а в другой - актриса театра "Гоголь-центр" Ян Гэ. Хочу сказать отдельное спасибо художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову и его дружной команде за помощь в съёмках. Надеюсь, наше маленькое кино вернет зрителей в детство и ещё раз докажет - под Новый год чудеса обязательно случаются!”