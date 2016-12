«Мумий Тролль» выпустил макси-сингл

В релизе – восемь композиций, они были написаны для главного российского новогоднего блокбастера "Ёлки 5”.

Песня “Грильяж (31 число)", по задумке режиссера Тимура Бекмамбетова, была снята во время премьеры фильма “Елки 5" на камеры мобильных телефонов актёров фильма.

Для песни “Пломбир" видео было снято автором сценария и режиссером Саввой Савельевым, который придумал историю о том, как ребенок ищет друзей и попадает на инопланетную фабрику, где добрые гуманоиды готовят новогодние подарки для землян. В одной версии песню исполняет Илья Лагутенко, а в другой – китайская актриса Ян Гэ. Клип был снят в театре «Гоголь-центр».

Трек-лист:

1. Грильяж (31 число)

2. Пломбир

3. Пломбир (feat Yang Ge)

4. Пломбир (instrumental)

5. Пломбир (piano)

6. Пломбир (8bit)

7. Грильяж (31 число) (live from Far From Moscow Festvial)

8. С любимыми не расставайтесь