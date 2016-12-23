Сергей Лазарев скрывал сына два года

Об этом стало известно, когда на днях артиста заметили во время посещения одного из московских храмов вместе с семьёй.



Сергей Лазарев

Как удалось выяснить Life.ru, ребёнок рядом с Лазаревым — его сын по имени Никита. Артист скрывал от всех появление на свет наследника — мальчик родился в 2014 году. Сейчас Никите Лазареву два с половиной года. До сегодняшнего момента Сергей ни разу не выходил в свет с сыном и нигде его не показывал. По словам людей из окружения певца, это было сознательным решением Сергея — не предавать публичности семейное событие.

Лайф связался с Сергеем Лазаревым, чтобы тот прокомментировал появление информации о его сыне. Певец подтвердил, что более двух лет он действительно является счастливым отцом, но от остальных комментариев категорически отказался.