СМИ выдали Adele замуж

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СМИ опять предположили, что британская певица Адель тайно вышла замуж за своего бойфренда Саймона Конеки.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на The Telegraph.

Недавно артистка была замечена с золотым кольцом на безымянном пальце, и некоторые комментаторы сразу назвали кольцо «обручальным».

Адель и Саймон Конеки
Адель и Саймон Конеки

По слухам, пара планировала сыграть свадьбу в Лос-Анджелесе. Предполагается, что Адель и Конеки могли пожениться в Рождество.

Представитель Адель не стал отрицать информацию о том, что певица вышла замуж, сказав, что на данный момент они не будут ничего комментировать.

Слухи о замужестве Адель появляются не в первый раз. В марте 2016 года СМИ уже выступали с подобным предположением.

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