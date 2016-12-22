Суд отклонил иск об итогах внеочередной конференции РАО

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на информацию на сайте суда.

Величковский подал иск в начале декабря, в нем он просил суд признать как саму конференцию, так и принятые на ней решения, в том числе то, что он не был переизбран в состав авторского совета, незаконными.

Иск подавался к четырем авторам — Александру Вулых, Игорю Матете, Евгению Кобылянскому, Сергею Сашину, основателю Первого музыкального издательства (ПМИ) Максиму Дмитриеву, которого участники встречи выбрали новым гендиректором РАО, а также к самой организации.