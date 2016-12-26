Твиттер Sony Music Glob сообщил о смерти Britney Spears

Об это сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.



Бритни Спирс

«Покойся с миром, Бритни Спирс», – говорилось в твите. Также был добавлен хештег #RIPBritney и годы «1981–2016».

Следующий твит позволил предположить, что сообщение о кончине артистки недостоверное. «Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая! Позже расскажем вам больше», – говорилось во втором твите.

Спустя некоторое время твиты были удалены. Представители Sony отказались от комментариев.

Судя по всему, был взломан и твиттер музыканта Боба Дилана, где также появилось сообщение о смерти Спирс. Кроме того, в одном из сообщений был указан хештег #OurMine. Ранее сообщалось, что хакерская группировка OurMine взломала официальные твиттеры компании Marvel и некоторых героев ее франшизы «Мстители».