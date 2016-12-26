Возлюбленный Карауловой сделал ей предложение во время съемок

Радостное событие произошло, когда Юлианна исполняла песню "Внеорбитные" на катке ВДНХ. По обговорённому с Юлианной сценарию продюсеры предупредили артистку, что в момент её номера молодой человек будет делать предложение своей девушке. Но Караулова даже и представить не могла, что невестой станет она сама. Перед съёмкой финального дубля певица заметила среди массовки своих родителей и несколько близких друзей. Позже Караулова признается Life.ru, что в суматохе не смогла сопоставить эти факты. По словам новоиспечённой невесты, всё было как в тумане: остановилась музыка, Юлианна увидела идущего к ней Андрея. На глазах у сотен гуляющих по парку зевак мужчина встал на колено и произнёс трогательную речь. Под звуки фанфар и взрывающихся хлопушек Юлианна дала согласие своему коллеге и любимому мужчине Андрею Чёрному.



Юлианна Караулова и Андрей Черный

— Мне сложно вспомнить, как это всё произошло, потому что я сейчас вся до сих пор на эмоциях. Сначала я страшно разозлилась. Затем прослезилась и испытала неописуемую бурю эмоций. В конце концов я взяла себя в руки и сказала да, — поделилась с Лайфом подробностями о радостном событии Юлианна Караулова.

До недавнего времени пара тщательно скрывала от общественности свой 4-летний роман.