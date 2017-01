80-летие Philip Glass отметят и в Москве

Американец Филип Гласс - известнейший из ныне живущих композиторов. Он считает себя себя создателем «музыки с повторяющейся структурой» и одним из родоначальников музыкального минимализма. Автор оперы «Эйнштейн на пляже» (пост. в 1976 году Робертом Уилсоном), а также музыки к более чем 50 кинофильмов, среди которых такие как «Шоу Трумана» («Truman Show»), «Часы» («Hours»), «Кэндимен» («Candyman»), «Иллюзионист» («Illusionist», 2006) и др. Музыка Гласса использована в нашумевших фильмах российского режиссёра Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан». Гласс также написал музыку для церемонии открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.



Philip Glass

В Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Белграде и других крупнейших культурных столицах состоится ряд концертов к юбилею композитора. 27-29 января в Лондоне торжества проходят на арене Barbican с участием Les Enfants Terribles (The Royal Ballet) и премьерой в Великобритании Double Concerto for Two Pianos and Orchestra (BBC Symphony Orchestra and Chorus featuring Katia&Marielle Labéque).

В день рождения Гласса 31 января в Нью-Йоркском Карнеги-холл состоится мировая премьера его 11-й симфонии в исполнении Bruckner Orchester Linz п/у Dennis Russell Davies.

В Москве в день рождения великого композитора 31 января в 11.30 в ГУМе у фонтана состоится музыкально-танцевальный перформанс, посвященный 80-летию Филипа Гласса. Звезды балета Большого театра Екатерина Крысанова и Андрей Меркурьев в сопровождении музыкантов-виртуозов Федора Амосова (скрипка) и Сергея Поспелова (виолончель) исполнят фрагменты из балета W.oda на музыку двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса.

Премьера балета, хореографом-постановщиком которого стал Андрей Меркурьев, состоится 22 февраля на сцене московского театра "Новая опера". Андрей Меркурьев: "Мне очень давно хотелось поставить балет на музыку Гласса, но я долгие годы не мог реализовать свою давнюю мечту. На мой взгляд музыка Гласса очень пластична, она хорошо танцуется. Даже удивительно, что до сих пор на нее никто из балетных хореографов не обратил внимание. Я планирую записать наш балет на видео и отправить в качестве подарка Филипу Глассу".