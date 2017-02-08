Adele названа самой высокооплачиваемой номинанткой «Грэмми»

Эксперты изучили доходы артистов, претендующих на самую престижную музыкальную премию, за 2016 год, пишет Газета.ru. Первое место заняла Адель, заработавшая в отчетный период $80,5 млн.



Адель

На второй строчке – певица Рианна ($75 млн), на третьей – музыкант Пол Маккартни ($56,5 млн).

Четвертое место поделили кантри-артист Кенни Чесни и поп-певец Джастин Бибер (по $56 млн). Пятую позицию занимает The Weeknd с $55 млн.

Супруги Бейонсе и Jay Z оказались на седьмой и восьмой строчках соответственно. Они заработали $54 млн и $53,5 млн.

Замыкают десятку Dr Dre ($41 млн) и Дрейк 2016 ($38,5 млн).