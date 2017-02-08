Adele названа самой высокооплачиваемой номинанткой «Грэмми»

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Певица Адель возглавила список самых высокооплачиваемых номинантов «Грэмми» по версии журнала Forbes.

Эксперты изучили доходы артистов, претендующих на самую престижную музыкальную премию, за 2016 год, пишет Газета.ru. Первое место заняла Адель, заработавшая в отчетный период $80,5 млн.

Адель
Адель

На второй строчке – певица Рианна ($75 млн), на третьей – музыкант Пол Маккартни ($56,5 млн).

Четвертое место поделили кантри-артист Кенни Чесни и поп-певец Джастин Бибер (по $56 млн). Пятую позицию занимает The Weeknd с $55 млн.

Супруги Бейонсе и Jay Z оказались на седьмой и восьмой строчках соответственно. Они заработали $54 млн и $53,5 млн.

Замыкают десятку Dr Dre ($41 млн) и Дрейк 2016 ($38,5 млн).

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