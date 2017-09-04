Adele предложили сняться в кино

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun, в настоящее время с исполнительницей ведутся переговоры. Она может сняться в новой экранизации мюзикла «Оливер!» по книге «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса.



Адель

По имеющимся данным, над музыкальным фильмом работают театральный продюсер Кэмерон Макинтош и студия Working Title Films, известные по «Отверженным» (2012).

Если переговоры с Адель завершатся успешно, то для певицы это будет первый актерский опыт. В кино она уже работала – записала песню к фильму «007: Координаты «Скайфолл».