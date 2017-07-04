Adele прервала тур из-за проблем со связками

Певица объяснила причину отмены концертов и извинилась перед поклонниками на официальном сайте.



Адель

"Я даже не знаю, как начать. Последние две ночи на «Уэмбли» были самыми большими и лучшими шоу моей жизни. Однако, эти шоу оказались вокально более сложными, чем обычно. Мне постоянно приходилось прочищать горло. Сегодня вечером мне пришлось посетить врача, так как целый день не могла говорить, оказалось, что я повредил голосовые связки. И по медицинским рекомендациям я просто не могу выступать в выходные. Сказать что у меня разбито сердце - ничего не сказать(...)

Прошу прощения, что разочаровала вас, за время и деньги, которые вы потратили на организацию поездок. Вы знаете, я бы не принял это решение легкомысленно. Я сделала 121 шоу, и у меня осталось 2. осталось 2!!! И это 2 гигантских шоу! Кто, черт возьми, отменяет шоу на стадионе Уэмбли!?"