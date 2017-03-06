Adele призналась, что вышла замуж

Опубликовано пользователем

Певица Адель впервые подтвердила, что официально вышла замуж за отца своего ребенка Саймона Конекки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter, 28-летняя исполнительница объявила о своем замужестве со сцены во время концерта в австралийском Брисбене.

"Ты влюбляешься впервые в кого-то и несмотря на то, что чувствуешь себя очень разбитой и несчастной, а чувство кажется тебе таким ужасным и тяжелым, ты все же понимаешь, что оно самое лучшее на земле. И в результате становишься от него зависимым, - рассказала Адель. - Понятно, что, так как я уже замужем, вновь испытать эти переживания уже не могу. Я нашла своего человека".

Адель
Адель

Адель рассказала поклонникам об истории создания песни Someone like you ("Такого, как ты"). Написать музыку, по словам певицы, ее вдохновили эмоции, которые она переживала в начале своих отношений с Саймоном.

После этого признания, зал взорвался аплодисментами, поздравляя певицу с радостной новостью.

Быстрый поиск: 