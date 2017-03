Adele призналась, что вышла замуж

Как пишет ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter, 28-летняя исполнительница объявила о своем замужестве со сцены во время концерта в австралийском Брисбене.

"Ты влюбляешься впервые в кого-то и несмотря на то, что чувствуешь себя очень разбитой и несчастной, а чувство кажется тебе таким ужасным и тяжелым, ты все же понимаешь, что оно самое лучшее на земле. И в результате становишься от него зависимым, - рассказала Адель. - Понятно, что, так как я уже замужем, вновь испытать эти переживания уже не могу. Я нашла своего человека".



Адель

Адель рассказала поклонникам об истории создания песни Someone like you ("Такого, как ты"). Написать музыку, по словам певицы, ее вдохновили эмоции, которые она переживала в начале своих отношений с Саймоном.

После этого признания, зал взорвался аплодисментами, поздравляя певицу с радостной новостью.