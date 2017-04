Ее альбом «21» провел 319 недель в чартах Billboard 200. Это наилучший результат среди женщин, пишет Газета.ru.

Предыдущее достижение принадлежало певице Кэрол Кинг, чей диск Tapestry провел в указанных чартах 318 недель.



Адель

Пластинка «21» была выпущена в 2011 году, пластинка Tapestry дебютировала в 1971 году.

Если говорить об альбомах всех исполнителей, то рекорд принадлежит группе Pink Floyd и ее диску The Dark Side of the Moon – 927 недель.