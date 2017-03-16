Adele завела секретный твиттер

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Британской певице Адель пришлось завести секретный Twitter после того, как менеджеры запретили ей слишком часто писать со своего официального аккаунта.

Об этом исполнительница рассказала поклонникам во время выступления в Австралии, передает New York Daily News.

«Мне не позволяют пользоваться собственным Twitter, потому что я весьма болтлива и часто говорю неправильные вещи. Поэтому у меня отобрали эту привилегию», — пожаловалась Адель.

Адель
Адель

Исполнительница отметила, что пресс-агенты не знают о ее секретном аккаунте. «Ну, теперь, очевидно, узнали, раз я об этом рассказала», — добавила она.

Менеджеры певицы в ноябре 2015 года запретили ей пользоваться аккаунтом в Twitter после нескольких постов, напечатанных ею в нетрезвом виде. Адель при этом заверила, что по-прежнему пишет твиты сама, но не может публиковать их, пока они не пройдут двойную редактуру и не будут одобрены пресс-агентами.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».

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