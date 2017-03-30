«Аквариум» экранизировал «Что нам делать с пьяным матросом»

Клип снят на композицию «Что нам делать с пьяным матросом». Режиссёр ролика – Роман Демин, ранее уже неоднократно сотрудничавший с командой Бориса Гребенщикова. Среди его работ – «Афанасий Никитин буги», «Мама, я не могу больше пить», «Девушка с веслом».

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале БГ. Сама песня входит в альбом «Лошадь белая». Эта пластинка была издана в 2008 году. Изначально запись распространялась в цифровом виде и на компакт-дисках, но в 2014 году компания «Бомба Мьюзик» выпустила релиз на виниловых пластинках.