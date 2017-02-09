Андрей Макаревич выпустит две новые книги

«Книги выйдут почти одновременно, одна за другой - рассказал артист "НСН". - У одной из них смешное название, которое мне придумал Володя Матецкий: «Я вырос на ваших песнях». Это всякие новые рассказики, плюс туда же я вставил сказки, которые выходили отдельным изданием. А вторая книжка – это двухтомник, он должен быть очень красивым. В одном томе будут стихи. Не тексты песен, а стихи и мои рисунки. И то, и другое будет сделано от руки. А второй том – это будут ноты, написанные от руки, которые мы, кстати, никогда толком не издавали. Мне кажется, будет очень симпатичная такая книжка.»