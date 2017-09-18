«Анимация» будет выпускать альбомы попесенно

Константин Кулсяов изменил подход к выпуску альбомов.



Анимация

«На сегодняшний день я пришел к выводу, что мы будем выпускать альбомы в последнюю очередь. То есть, альбомы будут финальной стадией нашего творчества, а новый материал мы будем выпускать попесенно вместе с клипами. И это очень хорошо, на самом деле, потому что придает творчеству дополнительную фильтрацию. Потому что на не очень хорошие песни ты клип снимать не будешь. Это история не только затратная, затратная в смысле финансов, но и затратная в смысле эмоций, затратная в смысле трудов. Поэтому мы решили именно так подойти к этому процессу. Может быть, даже стимулируя себя», - рассказал НСН музыкант.

Когда будут новые синглы и клипы лидер «Анимации» пока говорить не стал. Что же до живых выступлений команды, то в воскресенье ансамбль сыграет в Москве, а потом отправится в тур «Русские города».