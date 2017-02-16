Антикоррупционная прокуратура Украины заинтересовалась «Евровидением»

Это следует из заявления главы САП Назара Холодницкого, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мы ждем тех, кто ушел из НТКУ, примем от них заявления, допросим и будем расследовать», — сказал Холодницкий на заседании комитета Верховной рады по вопросам противодействия коррупции.

Он отметил, что заявившие об отсутствии прозрачности при подготовке конкурса должны обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что команда, готовившая «Евровидение-2017» в Киеве, объявила о прекращении работы.