Антикоррупционная прокуратура Украины заинтересовалась «Евровидением»

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На Украине специализированная антикоррупционная прокуратура готова расследовать возможную коррупцию при подготовке музыкального конкурса «Евровидение».

Это следует из заявления главы САП Назара Холодницкого, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мы ждем тех, кто ушел из НТКУ, примем от них заявления, допросим и будем расследовать», — сказал Холодницкий на заседании комитета Верховной рады по вопросам противодействия коррупции.

Он отметил, что заявившие об отсутствии прозрачности при подготовке конкурса должны обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что команда, готовившая «Евровидение-2017» в Киеве, объявила о прекращении работы.

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