Антонюк включили в топ-5 лучших победителей шоу «Голос» в мире

В хит-параде Best winners from all around the world вместе с победителями The Voice в Великобритании, Голландии, Исландии и Таиланде оказалась и россиянка Дарья Антонюк — победительница пятого сезона шоу "Голос" в России, пишет Life.ru.

В ролике Дарья исполняет композицию Stand Up For Love во время слепых прослушиваний проекта. Ролик с самыми яркими победителями уже набрал около полумиллиона просмотров.

21-летняя Антонюк одержала победу в шоу Первого канала в декабря 2016 года, выиграв в финальной схватке у 32-летнего певца Александра Панайотова и завоевав 53,5% симпатий телезрителей.