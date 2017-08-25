Арбенина выпустила сборник стихов «Бег»

"Поэтический "Бег" Дианы Арбениной фиксирует на бумаге песни и стихи. Бегущие строки вверяют себя 2017 году - не в бесплотной попытке замедлиться, но желая дать возможность и автору, и читателю оглянуться и побежать дальше.

Бег сквозь время, сквозь штрихами обозначенные даты и годы, от студенческих проб до вчера пойманных рифм. События и люди становятся поводом и отправной точкой, пролитые чернила и порванные струны сопровождают как неизменный реквизит, строчные буквы "без запятых против правил" остаются персональным атрибутом и зовут за собой подпись "д.ар".

Музыканту Арбениной необходима сцена, еще немного и исполнится четверть века ее детищу. Поэту Арбениной нужна черно-белая завязь букв и давно не нужно ничего доказывать. Разве что себе, но об этом не узнать. Зато можно бежать вместе с ней", - говорится в пресс-релизе.