Ariana Grande стала почетным гражданином Манчестера

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Американскую певицу Ариану Гранде сделали почетным гражданином Манчестера.

За присуждение почетного звания городской совет проголосовал единогласно, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

В мае в результате теракта на концерте исполнительницы погибли 22 человека.

Ариана Гранде
Ариана Гранде

Впоследствии Гранде вернулась в Манчестер и провела благотворительный концерт в поддержку пострадавших. Вместе с ней на сцену вышли Кэти Перри, Лиам Галлахер, Джастин Бибер, Coldplay, Робби Уильямс и другие знаменитости.

Благотворительное шоу позволило собрать почти £3 млн. Оно также оказалось самой популярной программой на британском телевидении в 2017 году.

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