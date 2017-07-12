Ariana Grande стала почетным гражданином Манчестера

За присуждение почетного звания городской совет проголосовал единогласно, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

В мае в результате теракта на концерте исполнительницы погибли 22 человека.



Ариана Гранде

Впоследствии Гранде вернулась в Манчестер и провела благотворительный концерт в поддержку пострадавших. Вместе с ней на сцену вышли Кэти Перри, Лиам Галлахер, Джастин Бибер, Coldplay, Робби Уильямс и другие знаменитости.

Благотворительное шоу позволило собрать почти £3 млн. Оно также оказалось самой популярной программой на британском телевидении в 2017 году.