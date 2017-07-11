Армен Григорян: «Нашествие» стало лавочкой для личной наживы!

Армен Григорян откровенно сообщил о сложностях, которые были у него на прошлогоднем «Нашествии» и оценил работу организаторов на нынешнем фестивале.

- Армен, последний раз до 2016 года вы выступали на «Нашествии» в 2011 году, до этого вы играли на этом фестивале достаточно регулярно. Также вы единственный за всю историю фестиваля артист, который выступил на сцене с двумя действующими составами – «Крематорий» и «Третий ангел». С чем связан столь длительный перерыв и почему вы решили вернуться на Нашествие в прошлом, 2016 году?

- Да, мы не играли там пять лет, и не собирались и в прошлом году, но мне нежданно позвонила новоназначенная программный директор «Нашего Радио» Настя Рогожникова, с которой я был давно знаком, и пообещала, что проблемы, которые у нас возникли 5 лет назад, на сей раз исключены. Мы дали согласие на выступление и так постепенно начались наши новые мучения! Поначалу в течение нескольких недель мы не могли добиться вразумительного ответа о дате выступления. Эти завтра-послезавтра переросли в месяцы! В результате, лишь за несколько дней до феста удалось определиться с точной датой и временем нашего выступления и это тугодумие, конечно, создало определённые проблемы для нашего концертного графика, который утверждается за несколько месяцев вперёд. Надо сказать, что программу мы подготовили объёмную, с большой командой цирковых артистов: клоуны, эквилибристы, ходулисты, и разумеется, нам нужна была предварительная подготовка, саундчек и совместная репетиция на месте. Тут началась вторая часть Марлезонского балета: наш запрос о саундчеке остался без ответа, связной исчез. Пришлось нашим объединённым войскам приехать и выступить без репетиции и саундчека!

- Но Ваше выступление с мимами было очень сильным и красочным и, безусловно, одним из лучших на этом опен-эйре и не смотрелось неподготовленным...

- Программа могла быть ещё более зрелищной, с акробатическими номерами и «полётами Валькирий», примерно такая же, которую мы позже показали на презентации «Людей-Невидимок» в «Известия Hall», если бы, повторюсь, нам предоставили хотя бы получасовую репетицию непосредственно на сцене! Спасло то, что у нас уже было несколько совместных выступлений и этот опыт помог.

- А на других крупных фестивалях вы сталкивались с подобным отношением?

Ни на одном большом фесте за всю историю группы ничего подобного не было и в помине, напротив, только стопроцентное взаимопонимание! В конце 2015 года мы выступили на не менее масштабном фестивале «Авторадио» в Олимпийском. Великолепная и безукоризненная организация! Да и по России уровень изрядно вырос! Всё, что было в 2016-м году: Новосибирск, Архангельск, Уфа, Тамбов, Ростов и так далее, всё отлично и вдруг - такая ... в Завидово! И если поначалу неадекват оргов мы списывали на непреднамеренную безалаберность, то постепенно убедились, что беспредел контролируется кем-то сознательно. Правда, справедливости ради надо сказать, что рядовые представители организаторов всё же пытались нам помочь, за что им персональная благодарность!

- Я помню, зрители были недовольны тем, что не смогли увидеть начало вашего выступления, так как во время выступления начинающей группы все разошлись кто куда, и не ожидали, что вы выйдете на полчаса раньше. Чьё было решение выступить раньше?

- По мере приближения времени нашего выступления, происходящее за сценой уже стало комичным! То человек прибегает и сообщает, что мы играем в 15.00, сразу после авиашоу, то другой - с предложением начать пресс-конференцию в 15.00! Одновременное начало концерта и общения с журналистами, как не странно, их не смущало! И тут намеченное авиашоу внезапно отменяется, причём узнаём мы об этом от одного из журналистов, а не от организаторов! На сцену выпускают группу "Гильза", которая, видимо, должна была прикрыть собой образовавшуюся пробоину! Потом к нам в гримёрку врывается человек в мыле и сообщает, что народ с поля разбегается, выступление этого коллектива сокращается и, сославшись на какого-то Донцова, видимо, главного их Швондер-распорядителя, просит нас выйти на сцену прямо сейчас!!! На настройку дают 10 минут! Измотанные музыканты, циркачи и акробаты с реквизитом, лестницами и ходулями, а также местные техники и вменяемая часть представителей Оргкомитета были в шоке, но произошло чудо! Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших ребят и местного технического персонала мы совершили невозможное и всё прошло на ура!

- На том Нашествии, как и на фестивале в этом году, велась трансляция выступлений, качество которой вызвало возмущение многих слушателей радиостанции и участников фестиваля. Каково ваше отношение к этой онлайн-трансляции?

- Значит, не только нам подбрасывали под ноги банановые корочки... Да, это ещё один ляп, позже нам дали послушать запись этой трансляции - шум и скрежет привёл в бешенство наших музыкантов! Как же эти горе-ретрансляторы умудрились так всё испохабить? Какая-то системная профнепригодность на всех стадиях подготовки и проведения фестиваля! Я уже не говорю о бытовых подлянках.

- И чем всё закончилось?

- Спустя некоторое время я получил письмо от той же Рогожниковой, в котором вместо ожидаемых извинений она выражала своё недоумение тем, что я счёл подготовку фестиваля по части выполнения договорённостей и обязательств со стороны организаторов идиотизмом! Это я ещё мягко выразился. Надо было очень постараться чтобы создать такое количество препонов! Да и внешне, на мой взгляд, фестиваль выглядел не к месту милитаризованным, согласитесь, танки и артиллерия смотрятся откровенной безвкусицей на музыкальном празднике с воздушными шарами!

Ну и заканчивалось письмишко её полнейшим непониманием того, что мы отказались от подсунутого нам в гримёрку гнилого корма! Как же так, такое масштабное мероприятие, а вы, видите ли, колбаской тухлой нас меряете и недовольство высказываете! Подумаешь, отравиться испугались! Потрясающее лицемерие, достойное самого Чезаре Борджиа.

- А месть от них последовала?

- Да, и вполне ожидаемая. Та же горе-распорядитель сократила ротацию песен «Крематория», убрала из эфира поднявшийся тогда на вершину хит-парада сингл "Жизнь", да и другим песням с альбома "Люди-Невидимки" не нашлось места в её "перенаполненном эфире". Но мы не удивляемся этой глупости и низости, для нас всегда достоинство и честь были гораздо выше сиюминутной выгоды. Песни пробьют себе дорогу сами, как это было раньше и эта очередная пакость им не преграда. Беда в том, что престиж НР, да и «Нашествия» до некоторых пор оставался на приемлемом уровне, но в одночасье какие-то профнепригодные массовики-затейники, оказавшиеся не на своём месте, свели на нет многолетнюю репутацию радио и нашу с ним дружбу. Если фестивалем начинают рулить говноорги, то и получится «Говнонашествие»!

- То есть мы вас больше не увидим там?

- Разумеется, дальнейшее общение исключено. Мы с музыкантами давно приняли решение никогда не тратить силы и энергию на мерзавцев, какого бы пошиба они не были. В данном случае мне остаётся только принести свои извинения публике. Я надеюсь, она прекрасно понимает объективные причины нашего решения. Но времена меняются и когда-нибудь здравый смысл обязательно победит и появятся порядочные, умные и непродажные личности на «Нашествии» и «Нашем Радио», и тогда возвращение возможно!

- Армен, скажите, вы следили за событиями этого «Нашествия», в 2017 году?

- Хочу сказать только одно. Если бы организаторы проявили больше умственных способностей, то все нынешние климатические ужасы, которые пережили люди на поле, были бы сглажены. Два-три идиота у руля просто-напросто превратили большой, достойный фестиваль в лавочку для личной наживы, с пренебрежительным отношением к зрителям и непрофессиональным - к музыкантам. Хочу подчеркнуть, что это не касается админов, техников и исполнителей, которые всегда работали на совесть. Голова сгнила полностью и надо ее срочно менять, это нам стало ясно в прошлом году, когда после пятилетнего перерыва мы приняли приглашение выступить на этом фесте.