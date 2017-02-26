Артуро Сандоваль околдовал трубу

До этого Arturo Sandoval приезжал в Сочи четыре года назад, но выступал с академической программой. А джазовые гастроли Сандоваля в России случились всего один раз, в 2011 году он сыграл в Санкт-Петербурге.

Теперь же после гастролей по Украине бенд Сандоваля заехал к Башмету на Зимний фестиваль искусств в Сочи, затем у него концерты в Санкт-Петербурге и Москве.



Артуро Сандоваль

Артуро Сандоваль - один из самых непререкаемых авторитетов в современном джазе. Трубач с фантастическим звукоизвлечением, его труба играет ноты, которые играть не должна по своей природе. Верхних нот в четвертой октаве он добивается методом «передува» (supercharged tone), фактически октавными обертонами от основного тона. Нижние же басовые ноты, похоже, он фактически пропевает. Результат невероятный - труба имеет диапазон практически фортепианный, и это дает Сандовалю возможность играть импровизации во всех регистрах разом.

Ученик Диззи Гиллеспи, получивший от великого Диззи благословение и самые добрые слова («Он один из лучших»), Артуро необычайно пластичен внутри своих каденций. Ему ничего не стоит от базового стандарта уйти в терцию, сменить пару октав, вернуться к основной мелодии, мило поговорить со слушателями, и затем завершить парой-тройкой эффектных трюков. Он, конечно, фронтмен. Перед Smile он выходит в зал, комментируя наряды зрителей в первом ряду, призывает всех улыбаться несмотря ни на что в жизни, и как-то незаметно начинает петь... Он умеет расслаблять и развлекать. Entertainment - любимое словечко Артуро.

- Мы просто играем музыку, которую считаем хорошей музыкой, - говорит журналистам Артуро Сандоваль. - Мы не делим ее на жанры. Люди любят слушать просто хорошую музыку, и мы делаем свою работу - даем ее им.

Деление на жанры действительно весьма условно. Патриарх джаза, Артуро Сандоваль в начале своей карьеры учился русской школе академической трубы, много играл с симфоническими оркестрами. Гастрольный тур предполагает некий The Best, но его нет. «Знаете, пару лет назад я написал вот такую мелодию», - вкрадчиво говорит Артуро, и тут же играет ее. И трубой он, конечно, не ограничивается - рядом перкуссия и мини-синтезатор, к которым он переходит сразу, когда заканчивает играть на трубе. А потом он торжественно подходит к роялю, сменяя своего пианиста, и играет фортепианную балладу, плавно переходящую в «Очи черные» или перкуссионный диалог с подоспевшим в центр сцены штатным перкуссионистом.

Все легко. Все entertainment. На бис - «Ночь в Тунисе» (вокализы поет тот самый перкуссионист) и почти без паузы... «Хава Нагила». Почему нет? Представляя музыкантов, Артуро сардонически называет барабанщика «гринго», и тот ржет в полный голос. Многие свои трюки с расширенным диапазоном Сандоваль демонстрирует как бы напоказ, словно намекая - готовьтесь, сейчас я буду исполнять трюки. Даже подмигивает исподтишка. И зритель готов слушать трюки, и благодарно аплодирует затем.

И так легко, от бибопа к этнике, от баллад к маршам, приправленная высочайшей виртуозностью мастера, привольно капельками перетекается программа, незаметно заканчиваясь.



Шоу Сандоваля

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Перкуссионист



Перкуссионист



Пианист



Поцелуй и цветы - жене