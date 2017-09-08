A'Studio и Emin показали совместный клип «Если Ты Рядом»

Для съёмок видео артисты забрались на крышу дома в центре Москвы. Работа продолжалась в течение 8 часов, и любой прохожий мог наблюдать, как вокалистка группы А'Studio Кети Топурия и Emin, сидя на краю крыши и свесив ноги, исполняли эту лирическую песню. Чуть выше расположились основатели группы — Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич и другие музыканты. В небо взлетали коптеры, а каскадеры исполняли опасные трюки.

«Мы давно выбирали совместную песню, и эта нам всем сразу очень понравилась. Видео получилось трогательное и красивое! Оно о нас и нашем выборе, о том, как важно и сложно сохранить любовь и отношения. Снег — это символ волшебства и воспоминаний в нашем клипе», — рассказывают Байгали и Кети.

«Я думаю, изначально от нас ждали совсем другой работы. Песня необычная и настоящая, и клип получился такой же. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом как завороженный наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри… Просто магия. Мы хотели вновь напомнить зрителям об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга, но она остается и символизирует все самое хорошее», — комментирует Emin.