Авторы символа «Евровидения-2017» объяснили его смысл

Эмблемой международного конкурса стало намысто — национальное украинское женское украшение. Авторы заявили, что бусины ожерелья скрывают в себе массу возможностей для интерпретации. «Было важно создать игривую платформу, которая находила бы отклик у разных аудиторий», — сообщается в видео.

В качестве слогана Киев избрал выражение Celebrate diversity (можно перевести как «Празднуйте многообразие»).

Логотип и лозунг «Евровидения-2017» представили 30 января. Пользователи социальных сетей высмеяли изображение, сравнив его с круассаном, стафилококком, креветкой и косой Юлии Тимошенко.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.