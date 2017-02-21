Башмет и Стычкин обыграли «Севильского цирюльника»

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На Зимнем фестивале искусств в Сочи прошла премьера музыкального спектакля под длинным названием «Fortunatissimo, или Безнадежно счастливый человек».

Спектакль сделан той же командой, что работала над «Фантастической Кармен» и «Не покидай свою планету» - режиссер Виктор Крамер, на сцене «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета, композитор Кузьма Бодров, в главной роли Евгений Стычкин. И отличная идея - обыграть оперу «Севильский цирюльник» Россини в современном ключе, немного иронично и отстраненно. Отчасти это мистерия-буфф, отчасти модная европейская режиссура в духе Бертмана, отчасти литературная композиция о жизни Бомарше и Россини.

Евгений Стычкин и Юрий Башмет
Евгений Стычкин и Юрий Башмет

Слово «композиция» - ключевое в этом модернизме вокруг Россини. Кузьма Бодров переоркестровал темы Россини, многие из них стали куда более «общедоступными» для восприятия широким зрителем, за счет эстетики клезмера, привычной массовому уху. Впрочем, и одного Россини не хватило, в спектакле звучит и Моцарт, и авторская музыка Бодрова. Удивительным образом подобная эклектика нисколько не кажется вычурной. Все органично. Тем более, что арии главных героев почти не претерпели изменений, все модификации происходят только в инструментальных номерах, которые служат фактически фоном для драматического действия.

Круговорот героев Бомарше и Россини
Круговорот героев Бомарше и Россини

Евгений Стычкин выступает в роли комментатора от автора, общается со своими персонажами Фигаро, Розиной или графом Альмавивой аки Гоголь в знаменитом фильме «Мертвые души» Швейцера. Любопытно, что и Бомарше авторы используют в трех ипостасях, как автора одновременно оперного либретто, и пьес «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» и «Женитьба Фигаро». Это выглядит эффектно, хотя к финалу спектакля драматическая линия заметно проседает, размываясь на разные сюжетные осколки.

Персонажи становятся тореадорами против быка-Стычкина
Персонажи становятся тореадорами против быка-Стычкина

Оперные певцы живут в спектакле с видимым удовольствием. Они поют привычные арии, а потом весело шалят. Буфф все-таки.

Оперные певцы живут в спектакле с видимым удовольствием
Оперные певцы живут в спектакле с видимым удовольствием

- Здесь можно быть сумасшедшей на 100%, - улыбается эстонская меццо-сопрано Дара Савинова (солистка Цюрихской оперы), блистательно сыгравшая роль Розины. - Я влюбилась и в этот спектакль, и в эту прекрасную роль. Мне кажется, мы не ушли очень далеко от Россини и Бомарше, мы остались в стиле, не нарушили правила. Но в то же время каждый мог показать свой характер!

Дара Савинова
Дара Савинова

Стройная гибкая Дара Савинова в спектакле умудряется взбираться на многоэтажные конструкции, аукать, скакать канканом и весело флиртовать. Легкость необычная, особенно с учетом того, что была всего одна полноценная репетиция с декорациями, костюмами и всем актерским составом!

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Партию Фигаро поет баритон Алуда Тодуа, с прошлого года - солист Большого театра. Граф Альмавива - солист другого Большого театра, но уже Белоруссии, тенор Юрий Городецкий, тоже легко и с видимым изяществом просуществовавший в предложенных обстоятельствах. Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера», а Базилио - Евгений Чернядьев из Мариинского театра. Стоит также отметить звучную подачу меццо Маргариты Калининой в роли Служанки.

Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера»
Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера»

- Мы поставили спектакль так, как мы это видим, через свое сегодняшнее сознание, через наши радости и горести, проблемы и сложности, все это перенесли через себя, - говорит режиссер Виктор Крамер. - В данном случае я исхожу из фразы Бомарше: «Я тороплюсь смеяться, чтобы мне не пришлось заплакать». В нем все на грани трагикомедии. Мы вроде бы шутим, а за этим лежит что-то очень непростое. Мы не думали делать капустник. Мы делали историю про себя, потому что вся наша жизнь на грани.

Стычкин угощает зрителей спагетти
Стычкин угощает зрителей спагетти

Музыканты «Солистов Москвы» одеты буднично - белые толстовки, кеды, красные носки, белые же брюки. Все подчеркивает, что «Севильский цирюльник» - это спектакль про сегодняшний день. В тексте упоминается про то, как будущий цирюльник был правдорубом и почти правозащитником, пока власти не запретили открыто выражать свое мнение. Летающий птицей над сценой Евгений Стычкин дает житейские советы своим персонажам и зрителям в зале - как женщине понравиться мужчинам, и наоборот, как лучше готовить спагетти с овощами (и на переносной плите готовит это блюдо, угощая им затем зрителей!), чем хорошее вино отличается от скверного, и как клеветой испортить репутацию любого... Цирюльник Фигаро бреет, намыливая голову Стычкина щедрым шматом пены, а потом эта пена не переставая льется у него из пальцев... Режиссерских находок тьма, и все они ради того, чтобы приблизить Россини к сегодняшнему зрителю.

Евгений Стычкин и Алуда Тодуа
Евгений Стычкин и Алуда Тодуа

Отдельно стоит сказать о декорациях. Они мало того, что многоэтажные и рассчитанные на видеопроекции. Но часть декорации умеет подниматься на лифтах и опускаться, что дает дополнительную динамику спектаклю. Компьютерная графика сделана первоклассно, с юмором и отсылками к Родченко и Пикассо.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

На вопрос, поедет ли этот спектакль по гастролям, режиссер ответил уклончиво - мол, не знаю, но очень хотелось бы. Но очевидно, что этот спектакль ждет явный коммерческий успех - он эффектен и умен. Стоит надеяться, что эту постановку обязательно увидят зрители других городов, она имеет полное право на долгую и счастливую жизнь.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА

Евгений Стычкин и Алуда Тодуа
Евгений Стычкин и Алуда Тодуа

Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера»
Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера»

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Евгений Стычкин
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин готовит правильные спагетти
Евгений Стычкин готовит правильные спагетти

Стычкин и бык
Стычкин и бык

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Финал спектакля
Финал спектакля

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