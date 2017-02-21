Башмет и Стычкин обыграли «Севильского цирюльника»

Спектакль сделан той же командой, что работала над «Фантастической Кармен» и «Не покидай свою планету» - режиссер Виктор Крамер, на сцене «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета, композитор Кузьма Бодров, в главной роли Евгений Стычкин. И отличная идея - обыграть оперу «Севильский цирюльник» Россини в современном ключе, немного иронично и отстраненно. Отчасти это мистерия-буфф, отчасти модная европейская режиссура в духе Бертмана, отчасти литературная композиция о жизни Бомарше и Россини.



Евгений Стычкин и Юрий Башмет

Слово «композиция» - ключевое в этом модернизме вокруг Россини. Кузьма Бодров переоркестровал темы Россини, многие из них стали куда более «общедоступными» для восприятия широким зрителем, за счет эстетики клезмера, привычной массовому уху. Впрочем, и одного Россини не хватило, в спектакле звучит и Моцарт, и авторская музыка Бодрова. Удивительным образом подобная эклектика нисколько не кажется вычурной. Все органично. Тем более, что арии главных героев почти не претерпели изменений, все модификации происходят только в инструментальных номерах, которые служат фактически фоном для драматического действия.



Круговорот героев Бомарше и Россини

Евгений Стычкин выступает в роли комментатора от автора, общается со своими персонажами Фигаро, Розиной или графом Альмавивой аки Гоголь в знаменитом фильме «Мертвые души» Швейцера. Любопытно, что и Бомарше авторы используют в трех ипостасях, как автора одновременно оперного либретто, и пьес «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» и «Женитьба Фигаро». Это выглядит эффектно, хотя к финалу спектакля драматическая линия заметно проседает, размываясь на разные сюжетные осколки.



Персонажи становятся тореадорами против быка-Стычкина

Оперные певцы живут в спектакле с видимым удовольствием. Они поют привычные арии, а потом весело шалят. Буфф все-таки.



Оперные певцы живут в спектакле с видимым удовольствием

- Здесь можно быть сумасшедшей на 100%, - улыбается эстонская меццо-сопрано Дара Савинова (солистка Цюрихской оперы), блистательно сыгравшая роль Розины. - Я влюбилась и в этот спектакль, и в эту прекрасную роль. Мне кажется, мы не ушли очень далеко от Россини и Бомарше, мы остались в стиле, не нарушили правила. Но в то же время каждый мог показать свой характер!



Дара Савинова

Стройная гибкая Дара Савинова в спектакле умудряется взбираться на многоэтажные конструкции, аукать, скакать канканом и весело флиртовать. Легкость необычная, особенно с учетом того, что была всего одна полноценная репетиция с декорациями, костюмами и всем актерским составом!



Сцена из спектакля

Партию Фигаро поет баритон Алуда Тодуа, с прошлого года - солист Большого театра. Граф Альмавива - солист другого Большого театра, но уже Белоруссии, тенор Юрий Городецкий, тоже легко и с видимым изяществом просуществовавший в предложенных обстоятельствах. Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера», а Базилио - Евгений Чернядьев из Мариинского театра. Стоит также отметить звучную подачу меццо Маргариты Калининой в роли Служанки.



Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера»

- Мы поставили спектакль так, как мы это видим, через свое сегодняшнее сознание, через наши радости и горести, проблемы и сложности, все это перенесли через себя, - говорит режиссер Виктор Крамер. - В данном случае я исхожу из фразы Бомарше: «Я тороплюсь смеяться, чтобы мне не пришлось заплакать». В нем все на грани трагикомедии. Мы вроде бы шутим, а за этим лежит что-то очень непростое. Мы не думали делать капустник. Мы делали историю про себя, потому что вся наша жизнь на грани.



Стычкин угощает зрителей спагетти

Музыканты «Солистов Москвы» одеты буднично - белые толстовки, кеды, красные носки, белые же брюки. Все подчеркивает, что «Севильский цирюльник» - это спектакль про сегодняшний день. В тексте упоминается про то, как будущий цирюльник был правдорубом и почти правозащитником, пока власти не запретили открыто выражать свое мнение. Летающий птицей над сценой Евгений Стычкин дает житейские советы своим персонажам и зрителям в зале - как женщине понравиться мужчинам, и наоборот, как лучше готовить спагетти с овощами (и на переносной плите готовит это блюдо, угощая им затем зрителей!), чем хорошее вино отличается от скверного, и как клеветой испортить репутацию любого... Цирюльник Фигаро бреет, намыливая голову Стычкина щедрым шматом пены, а потом эта пена не переставая льется у него из пальцев... Режиссерских находок тьма, и все они ради того, чтобы приблизить Россини к сегодняшнему зрителю.



Евгений Стычкин и Алуда Тодуа

Отдельно стоит сказать о декорациях. Они мало того, что многоэтажные и рассчитанные на видеопроекции. Но часть декорации умеет подниматься на лифтах и опускаться, что дает дополнительную динамику спектаклю. Компьютерная графика сделана первоклассно, с юмором и отсылками к Родченко и Пикассо.



Сцена из спектакля

На вопрос, поедет ли этот спектакль по гастролям, режиссер ответил уклончиво - мол, не знаю, но очень хотелось бы. Но очевидно, что этот спектакль ждет явный коммерческий успех - он эффектен и умен. Стоит надеяться, что эту постановку обязательно увидят зрители других городов, она имеет полное право на долгую и счастливую жизнь.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА



Евгений Стычкин и Алуда Тодуа



Бартоло спел бас Дмитрий Овчинников из «Геликон Опера»



Сцена из спектакля



Сцена из спектакля



Евгений Стычкин



Евгений Стычкин



Евгений Стычкин готовит правильные спагетти



Стычкин и бык



Сцена из спектакля



Сцена из спектакля



Сцена из спектакля



Финал спектакля