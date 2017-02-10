Башмет, Мацуев, Исаакян и Турецкий получат премии от правительства



Юрий Башмет дирижирует Всероссийским юношеским симфоническим оркестром

Награды правительства получат в том числе дирижер Юрий Башмет и его директор Дмитрий Гринченко (за создание Всероссийского юношеского симфонического оркестра), пианист Денис Мацуев (за фестиваль «Звезды на Байкале»), худрук театра им. Сац Георгий Исаакян и композитор Александр Чайковский (за оперу «Легенда о граде Ельце»), руководители Национального ансамбля песни и пляски Карелии «Кантеле» (за программу «Русские Карелии»), худрук Хора Турецкого Михаил Турецкий (за проект «Праздник песни - народное караоке №1 в стране», генеральный директор Музея им. Глинки Михаил Брызгалов (за выставку «Гимн России»), авторам цикла Благотворительного фонда Владимира Спивакова «Дети - детям».

Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений.