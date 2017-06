Басист U2 поблагодарил группу за помощь в его борьбе с алкоголизмом

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Клейтон стал лауреатом премии MusiCares – благотворительного подразделения Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.

По словам басиста U2, коллектив поддержал его во время лечения от алкоголизма много лет назад.



U2

«Мы друг с другом заключили пакт. В нашей группе никто не станет жертвой. Домой идем или мы все, или никто. Никто не останется позади», – заявил Клейтон и поблагодарил коллег за то, что они позволили ему остаться в группе.

Затем на сцену вышли остальные участники U2, после чего коллектив исполнил песни Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, Vertigo и I Will Follow.