Билеты на финал Евровидения-2017 поступят в продажу 10 апреля

Приобрести билеты можно будет на все шоу, включая финал, который состоится 13 мая.

В рамках конкурса в Международном выставочном центре состоится девять шоу. Из них три - два полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая) - будут транслироваться в прямом эфире.

"Спрос на билеты на финал в разы превышает предложение, но места в зале на неэфирные концерты еще есть в наличии. Поэтому если хотите воочию увидеть шоу мирового уровня - рекомендуем присмотреться и к генеральным репетициям", - комментирует ажиотаж вокруг билетов на эфирные шоу официальный спикер Евровидения-2017 Павел Шилько.