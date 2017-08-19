Black Star и «Пятница!» запустили линейку одежды

В коллекцию вошли вещи базового гардероба: футболки, свитшот и обтягивающее узкое платье, при этом в ближайшее время линейку планируют расширить. Принты на одежде дополняют эксклюзивные шевроны.



В коллекцию вошли вещи базового гардероба

Дизайн принтов и шевронов разработан на основе графического пакета проекта «Пацанки» телеканалом «Пятница!», отрисовкой эскизов занимались художники Black Star Wear. Одежду из линейки представляют героини первого сезона проекта «Пацанки». Генеральный концепт коллекции Cheeky – смелость, свобода самовыражения и женственность.

Продажи коллекции стартовали в интернет-магазинах телеканала «Пятница!» и Black Star Wear одновременно с премьерой второго сезона проекта «Пацанки». Кстати, новый сезон – еще одна сфера сотрудничества «Пятницы!» и бренда Black Star, на этот раз музыкальная. Песня «Стрела» певицы лейбла Даны стала официальным саундтреком сезона.