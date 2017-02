Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.



Боб Дилан

Пластинка появится в продаже 31 марта и будет называться Triplicate. В нее войдут 30 кавер-версий песен различных американских авторов: Once Upon A Time Чарльза Страуса и Ли Адамса, As Time Goes By Харольда Хапфилда, The Best Is Yet To Come Сая Коулмэна и Кэролин Ли и другие.

Работа будет состоять из трех частей: Til The Sun Goes Down, Devil Dolls и Comin’ Home Late’.