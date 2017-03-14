Болгария отправит на «Евровидение» уроженца Москвы

"Участие в конкурсе - это для меня самый большой и волнующий подарок. Я получил его за два дня до своего 17-летия, - сказал Кристиан в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ). - На данный момент я самый молодой среди исполнителей, но именно это меня дополнительно мотивирует. Я хочу показать, что для выступления важно иметь большое сердце, талант и вдохновение".

Участник "Евровидения", победивший 10 других кандидатов в отборочном конкурсе БНТ, начиная с прошлого года работает в звукозаписывающей компании "Вирджиния Рекордс". Он знаком местной публике как исполнитель одного из популярных в Болгарии поп-хитов и финалист музыкального телешоу "Икс фактор" (версия британского проекта "Х Factor"). Его дебютная песня "Ты не для меня" была самой популярной в болгарском радиоэфире на протяжении двух недель.

Кристиан родился в Москве, его отец по национальности болгарин, а мама - гражданка Казахстана. По мнению болгарских СМИ, это обстоятельство позволит рассчитывать на дополнительные голоса жюри.

На "Евровидении" болгарин представит поп-композицию "Beautiful Mess". Песня посвящена молодым людям, которые отстаивают то, во что искренне верят. Она специально была написана для конкурса в партнерстве с интернациональной командой композиторов и продюсеров из Болгарии, Австрии, Швеции и других стран.

ТАСС