«Бригада С» выпустила антологию

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер группы Гарик Сукачев.



"Дело №… Уровень секретности А12"

"Это довольно полная история того, как мы шалили в те годы и как собрались потом. Мы решили сделать ограниченную партию - всего тысяча экземпляров. Каждый имеет порядковый номер: под номером один у меня, второй - у Сергея Галанина, третий - у Стаса Намина, четвертый - у Сергея Воронова", - сказал Сукачев.

Как пояснил генеральный директор компании Navigator Records Алексей Козин, компания делает все, чтобы конечная цена комплекта не превышала 10 тыс. рублей.

Проект стилизован под досье спецслужбы: папка-коробка включает донесения агентов, компрометирующие материалы, вещественные доказательства, ксерокопии статей из советской и западной прессы. "Стали смотреть фотографии и вспомнили, что, когда мы начинали, у нас были неприятности (и довольно много) с определенными органами. Поэтому мы решили сделать это один к одному с тем, как выглядело дело в Комитете государственной безопасности на того или иного человека или группу", - рассказал Сукачев.

В антологию вошли все альбомы группы, включая запись после воссоединения группы в 2015 году, совместный проект Сукачева и Сергея Воронова "Акция "Нонсенс", фильм Дмитрия Диброва и Андрея Столярова о концерте групп "Бригады С" и "АукцЫон", а также закулисные съемки.