Britney Spears стала любимой артистткой на People's Choice

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на People.

По результатам зрительского голосования любимой группой стала Fifth Harmony. Лучший прорыв, по оценке зрителей, сделал певец Найл Хоран.

Блейк Шелтон и Кэрри Андервуд признаны любимыми артистами в области кантри-музыки, а группа Little Big Town оказалась лучшей кантри-группой. Шелтон также выиграл в номинации «Любимый альбом».



Бритни Спирс

Спирс получила приз «Выбор народа» еще и как «Любимый поп-артист». В жанре хип-хоп премия досталась музыканту G-Eazy, в жанре R&B – певице Рианне.

Тимберлейк был удостоен еще одной награды: он одержал победу в номинации «Любимая песня» благодаря композиции «Can't Stop the Feeling».