Букмекеры назвали фаворита «Евровидения 2017»

Из 43 европейских стран, собирающихся на "Евровидение" в Киеве, больше половины делегаций уже показали свои песни и участников.

Среди представленных заявок как возможного победителя европейские букмекеры уже отметили итальянского певца Франческо Габани, пишет Life.ru. Одержавший победу на конкурсе "Сан-Ремо" 34-летний Габани покорил публику песней под названием Occidentali's Karma и замысловатым номером: во время исполнения на сцене появится "танцующая обезьяна", дуэтом с которой будет зажигать итальянец. Как объясняют продюсеры артиста, его выход на сцену "Евровидения" станет своеобразным месседжем, высмеивающим "ценности Западного мира", который устал сам от себя и всё чаще устремляет взгляд в сторону Востока. В тексте песни, больше напоминающей ребус, содержится множество метафор и отсылок к научному труду зоолога Десмонда Морриса о "голой обезьяне". Именно этим итальянские продюсеры объяснили роль переодетого в гориллу танцора в номере певца. Стоит ли ожидать видоизменения номера и вывода на сцену живой обезьяны, чтобы окончательно шокировать зрителей в лучших традициях "Евровидения", итальянцы пока не уточняют.