Букмекеры назвали фаворита «Евровидения»

Об этом свидетельствуют данные букмекерских компаний, передает РИА Новости.

Победу Италии предсказывают, в частности, игроки таких контор, как Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes и Paf.

Ритмичная итальянская песня повествует об эволюции, о проблемах и надеждах на будущее, артист исполняет ее в шутливой форме, а помогает ему в этом "танцующая обезьяна". Ролик Габбани в YouTube собрал более 50 миллионов просмотров.

Второй в списке фаворитов названа Болгария, далее следуют Швеция и Португалия, а заключает пятерку Бельгия.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве, участие в нем примут исполнители из 42 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину из-за ее концерта в Крыму.