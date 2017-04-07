«Бургер Кинг» заплатит Украине 1 млрд. рублей, если Самойлову пустят на «Евровидение»

Если украинские власти согласятся, сеть ресторанов перечислит в бюджет соседнего государства до 1 млрд. рублей, пишет Sostav.ru.



Юлия Самойлова

Проект может быть реализован в рамках благотворительной программы «Бургер Кинга» с фондом «Линия Жизни».

«Уважаемый Пётр Алексеевич! Просим Вас разрешить въезд Юлии Самойловой для участия в песенном конкурсе «Евровидение». В качестве компенсации готовы перечислить 1 млрд. руб. в бюджет Украины».

Напомним, служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года. Причиной такого решения стало выступление певицы в Крыму в 2015 году.