Бутусов записывает «Гудбай, Америка» к юбилею «Наутилуса»

Группа Вячеслава Бутусова записывает альбом «Гудбай, Америка», посвященный 35-летию группы Nautilus Pompilius. Пластинка увидит свет осенью, в нее войдут главные композиции «Нау» в новых аранжировках.

«Наш друг и товарищ Александр Коротич - величайший художник и большой энтузиаст. Он решил возглавить акцию по восстановлению коллекции всех альбомов и привлек к сотрудничеству соответствующих специалистов, которые будут реставрировать звук, оформление и таким образом это будет полная коллекция студийных номерных альбомов, включая какие-то бонусы в формате винила и в формате CD. Конечно, это будет выложено в цифре», - рассказал НСН артист. Осенний тур Вячеслава Бутусова также будет посвящен 35-летию группы Nautilus Pompilius. Уже 8 сентября музыканты сыграют юбилейную программу в Тель-Авиве.