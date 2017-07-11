Бьянка выступит на фестивале «Свежесть лета»

В этот день в Екатерининском парке развернется развлекательная программа на любой вкус: фудшоу, фитшоу, бьютишоу, кидшоу, догшоу и, конечно, музшоу.

В рамках фестиваля также пройдет конкурс молодых исполнителей «Fresh Star Hit»: начинающие артисты получат возможность выступить на фестивальной сцене в центре Москвы, а лучшая песня попадет в эфир ведущей радиостанции страны.

На главной сцене фестиваля выступит музыкальный гость со своими хитами – певица Бьянка.





Для посетителей будет организована территория вкусной еды: фестиваль фудтраков, маркет еды и BBQ Party «Кухня в дыму», а в Большой кулинарной школе опытные шеф-повара приготовят лучшие хиты летней кухни и возродят московские кулинарные традиции.

Для любителей спорта пройдут мастер-классы и показательные выступления Work out, турнир по мини-футболу и московская спартакиады «Династия» среди многодетных семей. В парке также будет работать спортзал «под открытым небом», где можно будет получить практические рекомендации от опытных тренеров одного из главных фитнес-клубов Москвы по правильной технике тренировок, а также специализированная спортивная площадка для инвалидов.

Лучшие стилисты и визажисты Москвы проведут для посетительниц мастер-классы по макияжу, уходу за лицом и телом. Расслабившись на массажном марафоне, представительницы прекрасной половины аудитории фестиваля смогут пройтись по бьюти-маркету.

Самых юных гостей фестиваля весь день будут развлекать Монсики — во время познавательного интерактивного шоу, малыши своими руками изготовят «эмоциональный тренажерчик», создадут «дерево эмоций», станут учениками «Академии Монсиков», и, конечно же, их ждут увлекательные задания, загадки, головоломки и раскраски. В Летней мастерской хорошего настроения ребят ждут многочисленные мастер-классы.

Кроме того, на фестивале будет работать пункт приема книг — самый ответственный гость получит в подарок планшет, а собранные книги будут переданы в детские больницы для литературных кабинетов.

Любимые питомцы посетителей смогут принять полноправное участие в «Свежести лета» — на фестивале пройдут конкурсы «Мимими» и «Я и моя собака», смотр щенков и шоу «Танцы с собакой».

Для влюбленных этот день закончится настоящим праздником любви — самой большой свадьбой Москвы. Счастливчиками станут пять многодетных молодых пар, которых прямо на фестивале распишут звездные свидетели.