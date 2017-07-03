Бьянку не пустили на Украину

Певица и ее ансамбль должны были выступить в Одессе.

- Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию, - написала исполнительница в соцсети.





- Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике(...) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50. Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !