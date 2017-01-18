Бьянку обвиняют в присвоении 8 млн рублей

Согласно агентскому договору, исполнительница должна была переводить компании часть доходов от выступлений, но она делала это далеко не во всех случаях.

По данным журналистов, Бьянка якобы не заплатила за 57 концертов, в том числе за выступления в странах СНГ и за рубежом. Согласно подсчетам компании, долг знаменитости составляет около восьми миллионов рублей. «СтарХит» обратился за комментариями к менеджеру артистки, сказавшему, что в данный момент они разбираются в сложившейся ситуации.



Бьянка

Напомним, что в 2014 году Бьянка прекратила сотрудничество с Warner Music Russia. Позднее компания подала на артистку в суд, чтобы взыскать с девушки средства, переведенные ей на съемки клипа, который так и не вышел. В общей сложности от Бьянки требовали 8,6 миллионов рублей. В эту сумму также входила неустойка за два года просрочки.

Летом 2016 года Арбитражный суд Москвы вынес решение по делу Бьянки, частично удовлетворив иск звукозаписывающей компании. Согласно решению органа правосудия, королева R’n’B должна была заплатить Warner Music Russia 3 миллиона 153 тысячи рублей.