C Beyonce требуют $20 млн за незаконное использование семплов

Певица использовала в своем клипе Formation сэмпл из видеозаписи артиста, сообщает Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

От исполнительницы требуют 20 миллионов долларов. Представители Барре заявили, что Бейонсе взяла отрывки монолога Messy Mya без разрешения и проигнорировала попытки связаться с ней.

В начале музыкального ролика Бейонсе использовала фразы рэпера «Что произошло после Нового Орлеана?» (What happened after New Orleans?) и «Я вернулся. По многочисленным просьбам» (Bitch, I’m back. By popular demand). Они были взяты из видео Барре, которое тот опубликовал на своем YouTube-канале в 2010 году. Запись монолога артиста набрала на видеохостинге более 2,7 миллиона просмотров.