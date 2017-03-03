«Чартову Дюжину» покажет РЕН ТВ

В этом году НАШЕ Радио вручили золотые пластинки лучшим рок-музыкантам в тринадцати номинациях. Телеверсия юбилейной, Десятой церемонии «Чартовой Дюжины» позволит окунуться в атмосферу небывалого праздника, охватившего более 15 000 человек. Все хиты года – в одной трансляции. Все неповторимые моменты музыкального шоу - крупным планом.

Впервые на ТВ прозвучит проникновенное живое исполнение песни «Птица на подоконнике», которую музыканты «Би-2» посвятили памяти Ильи Кормильцева.

Среди номинантов и выступающих – «Ленинград» и Земфира, «Кукрыниксы» и «Машина времени», Найк Борзов и Владимир Шахрин, «Конец фильма» и «Ночные снайперы», «The Hatters» и «25/17», «Мельница» и «КняZz».

Эфир 7 марта в 23.25.