«Чайф» запишет новые песни в новой студии

«Группа пару раз в неделю собирается на репетиции. Репетиции наши выглядят так: мы пьем чай и болтаем, потом играем-повторяем старые песни для «Зимней акустики» и тура «Вместе теплее». А в конце где-то часик мы «гоняем» новые песни. На данный момент три у нас уже очень хорошо звучат, обрели свою форму, подтягиваем четвертую. А вообще, есть 10 новых композиций. И я надеюсь, что за лето – за осень мы приведем эти песни в такой порядок, что их можно будет записывать. К тому же сейчас мы доделываем новую студию «Дети гор» группы «Чайф» у нас, в Екатеринбурге. Она обретает новое помещение, новую, абсолютно роскошную комнату для сведения, сделанную по всем правилам. Так что, я думаю, что первая в нашей новой студии будет запись новых песен группы "Чайф"», - сказал НСН Владимир Шахрин.



Владимир Шахрин

Ближайшие концерты группы «Чайф» будут посвящены «Зимней акустики», которая в этом году проходит под знаком «гаражного» рока. Премьера программы состоится 18 февраля в Екатеринбурге, затем команда дважды повторит ее: 24 февраля в Санкт-Петербурге и днем позже в Москве.