Cher сыграет в сиквеле «Мамма MIA!»

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

Это будет ее первая роль после «Бурлеска» (2010). Подробности о персонаже держатся в секрете.



ALT

Таким образом, Шер воссоединится с Мэрил Стрип, с которой снималась в ленте «Силквуд» в 1983 году. Тогда обе артистки получили номинации на премию «Оскар».

В картину «Mamma Mia! Here We Go Again» возвращаются все ключевые актеры первой части. Помимо Стрип, это Аманда Сайфред, Доминик Купер, Колин Ферт, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард.

Сиквел должен выйти в прокат 20 июля 2018 года.