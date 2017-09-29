Диана Арбенина: «31-я весна» посвящена человеку из Калуги!

В зале дворца культуры КТЗ был аншлаг.

Певица призналась, что сейчас практически не ездит по гастролям, так как готовится к юбилейному концерту, который состоится в следующем году. Калуга стала исключением, так как с ней у Дианы Арбениной связаны особые воспоминания.



«Ночные снайперы» в Калуге

Всем, кто увлекается её творчеством, хорошо известна популярная композиция «31-я весна».

- Я всегда с особым волнением исполняю эту песню на концертах в Калуге, потому что написала и посвятила её человеку, который родился, живет и продолжает жить в вашем городе, - рассказала певица.

Кто именно этот человек, она сохранила в тайне, сообщает «Весть».