Диана Арбенина обнажилась в клипе «Оченьхотела»

Клип Дианы Арбениной на песню «Оченьхотела»- самый долгожданный и самый откровенный из всех существующих у группы на сегодняшний момент. Лидер «Ночных Снайперов» предстаёт в нём в неожиданно максимально откровенной для себя роли: ранимой, чувственной и одинокой. Клип чёрно-белый, как и чувства, которые испытывает героиня, пожалуй, это ещё и самое эмоциональное видео Дианы Арбениной.

Идея клипа принадлежит самой певице, а режиссёром видео стал культовый Юрий Грымов, который давно уже не снимает ничего кроме кино, но для Дианы он сделал исключение. Работа с Грымовым стала своеобразным испытанием для обоих участников процесса. Видео проходило жёсткую цензуру певицы, поэтому готовилось оно к показу более 9 месяцев.

Диана, ставшая 7 лет назад матерью, и перешагнувшая за 40, сумела сохранить своё тело в идеальном состоянии. От природы очень стеснительная, Арбенина не только решилась обнажиться перед камерой, но и, по сути, пригласила многомиллионную аудиторию за кулисы своей жизни. Секс с любимым человеком - всегда процесс интимный и сокровенный, и не многие решаются на подобный шаг - одёрнуть занавес, пустив зрителей к себе в спальню.

Арбенина, как настоящая рок-легенда, не просто снялась в глянцевой постельной сцене, какие мы могли бы видеть в любом попсовом клипе, в этом видео всё выглядит настолько реалистично и по-настоящему, что возникает вопрос, а не пошла ли Арбенина по стопам Ларса фон Триера, всё ли в кадре постановочное…

В таком ракурсе не видели лидера «Ночных Снайперов» даже самые преданные поклонники творчества группы и Дианы. Арбенина не из тех, кто позирует обнажённой для обложек мужских журналов, она не умеет продавать своё тело, а этот клип - совершенный надрыв тоскующей женщины! Это совершенно другая Арбенина. Где она настоящая - решать вам!

Альбом «выживут только влюблённые», выпущенный Sony music в 2016 году, спустя полгода, стал платиновым.