Диджей, схвативший Taylor Swift за ягодицы, готов поменять внешность

«Сейчас мне не поступают никакие предложения, я даже согласен работать бесплатно, я готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио», — заявил Мюллер.

Диджей предположил, что ему придется прибегнуть к пластической хирургии для изменения внешности, пишет Lenta.ru со ссылкой на TMZ. «Я надеюсь, что мне удастся очистить свое имя и вернуть свою репутацию», — добавил он.



Тейлор Свифт

15 августа сообщалось, что суд постановил взыскать с Мюллера в пользу Свифт символическую компенсацию в один доллар. Певица обвинила диджея в том, что в 2013 году он «задрал ее юбку и схватил за ягодицы».