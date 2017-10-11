Дмитрий Хворостовский не умирал

Ранее агентство сообщило о смерти певца со ссылкой на запись депутата Елены Мизулиной в ее твиттере. Первым об этом написала «Комсомольская правда», без указания источника.

"Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома, - написано в соцсети. - Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные и празднования своего дня рождения с ними", - говорится в Фейсбуке артиста.



Дмитрий Хворостовский

Летом 2015 г. стало известно о том, что у Хворостовского диагностировали опухоль головного мозга. Тогда певец отменил выступления. После проведенного лечения он вернулся к концертной деятельности. Позже Хворостовский по состоянию здоровья отменял свои выступления в Венской опере в сезоне 2017-2018 гг. При этом в конце апреля певец с успехом выступил в Торонто, а также в Нью-Йорке, в «Метрополитен-опера» по случаю 50-летия театра. 27 мая Хворостовский выступил на праздновании Дня города в Санкт-Петербурге, а 2 июня - в Красноярске.

26 сентября 2017 г. Хворостовский отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского из-за болезни.