Дмитрий Хворостовский отменил концерты из-за лечения

В связи с результатами обследования, врачи рекомендовали пройти новый курс лечения онкологического заболевания в этот период, сообщается в соцсетях артиста.



Дмитрий Хворостовский

"Я с нетерпением ждал и готовился к этим концертам, и сейчас мне очень тяжело отказаться от них," сказал Дмитрий. "Однако в данный момент я должен следовать рекомендациям врачей и сконцентрироваться на своем выздоровлении. Я искренне ценю всю любовь и поддержку моей семьи, друзей и поклонников."

Дмитрий планирует вернуться на сцену в апреле с концертом в Торонто с участием Анны Нетребко и Юсефа Эйвазова, а также с сольным концертом в Дублине.